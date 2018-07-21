Ольга Бузова заявила, что у нее прекрасные отношения с Ксенией Бородиной и Владом Кадони

«Я всегда приглашаю и Ксюшу, и Влада, и других ведущих на свои открытия, мероприятия. Помню, в прошлом году Влад приходил ко мне на презентацию клипа «Мало половин». Ксюша с мужем тоже были у меня на концерте», - признается Оля.

Именно с этими девушками большинство зрителей страны ассоциируют телестройку, и именно вокруг них всегда ходило множество легенд и слухов. Особенно сильно фанатов интересует тема отношений между этими двумя ведущими, поскольку они считают, что за пределами телекамер Оля и Ксения ненавидят друг друга.В своем недавнем интервью Бузова постаралась опровергнуть эти домыслы.По словам теледивы, у нее с коллегами всегда были замечательные отношения – они всегда поздравляют друг друга с праздниками, поддерживают в любых начинаниях. Проблема лишь в том, что график у каждого из них настолько насыщенный, что видеться получается только на работе.Она подчеркивает, что всегда рада видеть своих коллег, поскольку за кадром они регулярно шутят и делятся последними новостями из жизни и работы.Особенно сильно Бузовой нравится работать с Владом Кадони. Когда у них совместные съемки, то они всегда прикалываются, смеются, а также снимают совместные Stories для подписчиков в Instagram.