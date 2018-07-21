Владу Кадони надоело слушать жалобы зрителей на участников «Дома-2»

«Вот есть девочка, она занималась эскортом или чем-то другим непотребным. Это осталось в прошлом, но было. Что ей делать? Поставить на себе крест и не жить? Она не имеет право на полноценную нормальную жизнь? Почему за это ее нужно выгонять?», - интересуется Влад.

Многие даже напрямую обращаются к ведущим, дабы те убрали с проекта того или иного персонажа, но они редко следуют их советам, и на днях Влад Кадони объяснил почему.По словам мужчины, в основном поклонники опираются на жизнь героя до проекта и считают, что они не достойны быть на телевидении, однако у всего есть обратная сторона.Он уверен, что каждый человек имеет право не только на ошибку, но и на ее исправление. А телестройка – это прекрасное место в таких случаях.Стоит отметить, что многие подписчики согласились Кадони, отметив, что зрители должны держать свое мнение при себе или вообще не смотреть эфиры, если им вдруг что-то или кто-то не нравится.