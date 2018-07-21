АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Владу Кадони надоело слушать жалобы зрителей на участников «Дома-2»

«Дом-2» является одним самым популярным и долгоиграющим реалити-шоу в России, его смотрят миллионы зрителей по всей стране и даже за его пределами. Однако далеко не всем нравятся те участники, которые на данный момент живут в периметре.

Многие даже напрямую обращаются к ведущим, дабы те убрали с проекта того или иного персонажа, но они редко следуют их советам, и на днях Влад Кадони объяснил почему.

Владу Кадони надоело слушать жалобы зрителей на участников «Дома-2»

По словам мужчины, в основном поклонники опираются на жизнь героя до проекта и считают, что они не достойны быть на телевидении, однако у всего есть обратная сторона.

«Вот есть девочка, она занималась эскортом или чем-то другим непотребным. Это осталось в прошлом, но было. Что ей делать? Поставить на себе крест и не жить? Она не имеет право на полноценную нормальную жизнь? Почему за это ее нужно выгонять?», - интересуется Влад.

Он уверен, что каждый человек имеет право не только на ошибку, но и на ее исправление. А телестройка – это прекрасное место в таких случаях.

Стоит отметить, что многие подписчики согласились Кадони, отметив, что зрители должны держать свое мнение при себе или вообще не смотреть эфиры, если им вдруг что-то или кто-то не нравится.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:53
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые опубликовали в сетях фото пожаров на
Американские генетики сделали 45-летнюю женщину
Ольга Серябкина решилась на первую татуировку
Украинского футболиста затравили в Сети за повтор
Увеличившиеся ягодицы Виктории Бони вызвали
Владу Кадони надоело слушать жалобы зрителей на
«GM-АВТОВАЗ» сделал до конца лета Chevrolet Niva
Ольга Бузова заявила, что у нее прекрасные
Мать Виктории Романец зависима от социальной сети
Ирина Медведева вышла замуж за французского
В Airbus провели первый полет грузового самолета
Культовый хэтчбек версии Volkswagen Golf GTI
Исследователь Скотт Уорринг заметил над
Антропогенное влияние на климат повышает летние и
Дима Билан решил заработать на гостиничном бизнесе
Джеймса Ганна уволили с поста режиссера «Стражей
Наташа Королева порадовала поклонников своим
Леонид Агутин едва не погиб от руки криминального
Поклонники озадачены селфи Виктории Дайнеко в
«Монако» одержали верх над «Челси» в борьбе за
Ольга Бузова заплакала из-за измены в семье Алены
Анастасия Квитко на фото в Instagram уменьшила
Максим Галкин в новом видео показал вокальные
Пенсионер из Пензенской области часто фиксирует
Сергей Шнуров встретился со своей бывшей
Названы самые популярные авто в России для сдачи
Canal+ и Fox Networks Group Europe & Africa
По мнению хейтеров, концерты Ольги Бузовой в
Ученые нашли новый метод для быстрого выявления
Экс-участница «Дома-2» Анастасия Полетаева, отбыв
Просмотреть все новости