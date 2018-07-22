Эксперты считают, что домашние роботы-пылесосы являются потенциальным инструментом злоумышленников

Сообщается, что некоторые модели подобных пылесосов оснащены встроенной видеокамерой, чтобы пользователь мог удаленно видеть, что происходит в доме, пока его нет. Именно эта опция является главной уязвимостью смарт-пылесоса.Если злоумышленник получит доступ к устройству, то сможет передвигать его в любую часть дома и следить за всем, что происходит внутри него. Кроме наблюдения хакеры также могут перехватывать интернет-трафик.