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Эксперты считают, что домашние роботы-пылесосы являются потенциальным инструментом злоумышленников

Специалисты компании Positive Technologies провели исследование и установили, что домашние роботы-пылесосы, которые имеют доступ к сети Интернет, являются потенциальным инструментом в руках злоумышленников. Таким образом, хакеры запросто могут получить доступ к устройству и тем самым вести наблюдение за жильем пользователя.

Эксперты считают, что домашние роботы-пылесосы являются потенциальным инструментом злоумышленников


Сообщается, что некоторые модели подобных пылесосов оснащены встроенной видеокамерой, чтобы пользователь мог удаленно видеть, что происходит в доме, пока его нет. Именно эта опция является главной уязвимостью смарт-пылесоса.

Если злоумышленник получит доступ к устройству, то сможет передвигать его в любую часть дома и следить за всем, что происходит внутри него. Кроме наблюдения хакеры также могут перехватывать интернет-трафик.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00
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