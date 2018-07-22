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Ученые: Динозавры до сих пор могут жить в безлюдных уголках нашей планеты

Традиционная наука давно похоронила древних гигантов, вот только независимые ученые не согласны с мнением ортодоксальных коллег. Они считают, что динозавры до сих пор могут жить в безлюдных уголках нашей планеты, подтверждая свои слова находками археологов.

В 80-х годах американцы нашли на древних породах Техаса следы животных и людей, после чего сделали выводы, что они были соседями. Аналогичные раритеты находились в горах Кугинанг-Тау, а дальше ученые смогли после выделения белка из останков определить, что они жили 5000 лет назад. Вот только древние тексты, написанные 10000 лет назад, упоминают о драконах, живущих в клетках у вавилонских жрецов, а также с ними сталкивались китайцы.

Ученые: Динозавры до сих пор могут жить в безлюдных уголках нашей планеты


Африканские территории имеют много уголков, где до сих пор обитают ужасные представители фауны. Писатель Гарри Джонстон столкнулся с динозавром возле озера Виктория-Ньянза, после чего охотники и местные жители из Анголы говорили ученым о чудовищах, питающихся слонами и бегемотами. Немцы в начале войны видели живых древних мамонтов на территории России, а потом нижегородские эксперты нашли останки огромной особи, что также относится к озеру Байкал.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00
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