Ученые: Динозавры до сих пор могут жить в безлюдных уголках нашей планеты

В 80-х годах американцы нашли на древних породах Техаса следы животных и людей, после чего сделали выводы, что они были соседями. Аналогичные раритеты находились в горах Кугинанг-Тау, а дальше ученые смогли после выделения белка из останков определить, что они жили 5000 лет назад. Вот только древние тексты, написанные 10000 лет назад, упоминают о драконах, живущих в клетках у вавилонских жрецов, а также с ними сталкивались китайцы.Африканские территории имеют много уголков, где до сих пор обитают ужасные представители фауны. Писатель Гарри Джонстон столкнулся с динозавром возле озера Виктория-Ньянза, после чего охотники и местные жители из Анголы говорили ученым о чудовищах, питающихся слонами и бегемотами. Немцы в начале войны видели живых древних мамонтов на территории России, а потом нижегородские эксперты нашли останки огромной особи, что также относится к озеру Байкал.