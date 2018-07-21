Увеличившиеся ягодицы Виктории Бони вызвали бурные обсуждения у ее поклонников

«Очень красива, но тут сразу видно что попа-фотошоп», «Совсем недавно не было такой пятой точки у нее! Она что в зад силикон вставила?», «Наглый фотожоп», - пишут они под фотографией.

В итоге внимание большинства подписчиков приковали ягодицы девушки, которые, по их мнению, явно увеличились, по сравнению со всеми предыдущими снимками в ее микроблоге.Пользователи Сети стали рассуждать, от куда у Вики появились такие объемные формы. Одни уверены, что она обратилась за помощью к пластическому хирургу, другие – что это обычный фотошоп.Стоит отметить, что объяснение внезапно увеличившейся пятой точки Бони может быть совсем в другом. Недавно она признавалась, что наконец-то поправилась на несколько килограмм и теперь стала более женственной.Теледива считала, что при весе меньше 50 килограмм ее тело было похоже на подростковое, а сейчас оно соответствует возрасту.