Sony представила PlayStation 4 Pro за 400 долларов

Дизайн консоли имеет стилизацию под игру Marvel’s Spider-Man, которая совсем скоро должна появиться в доступе. На верхней крышке приставки изображен символ Человека-паука. Что касается геймпада, то он тоже выполнен в тематическом цвете. На упаковочной коробке изображен сам супергерой.Сообщается, что в комплекте с приставкой и геймпадом также будет идти сама игра. Помимо этого разработчики предложат DLC City That Never Sleeps в качестве дополнения. Известно, консоль оборудована жестким диском с объемом 1 терабайт.На данный момент приставка доступна для предзаказа, а уже с 7 сентября консоль начнет поступать в некоторые страны. Цена Sony PlayStation 4 Pro 400 долларов. После первых поставок станет известно, будет ли это ограниченная версия приставки или же нет.