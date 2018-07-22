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Американцы из штата Мэн были шокированы внешним видом подводного чудовища на пляже

Американцы из штата Мэн были шокированы внешним видом подводного чудовища на пляже. Они сразу вызвали сюда полицейских и ученых, которые тоже были поражены гигантскими останками особи.

Исследователи сразу стали говорить о древних существах, которые были хозяевами водных просторов, а скептики упомянули о китах. Дискуссию закрыли эксперты, выяснившие, что особь относится к редкому виду акул.

Американцы из штата Мэн были шокированы внешним видом подводного чудовища на пляже


Стаи Cetorhinus maximus скрываются в глубинах океана и никогда не появляются возле людей. Белые собратья стали виновниками гибели животного, после чего его тело выбросил на берег прибой. Отдыхающие не были обрадованы после получения информации, так что сотрудники пляжной зоны просто вывезли чудо природы на свалку.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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