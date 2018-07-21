Ольга Серябкина решилась на первую татуировку

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 21 Июл 2018 в 4:29 PDT

В своем микроблоге Instagram Серябкина обнародовала видеозапись, в которой она сообщила фанатам, что идёт делать первый нательный рисунок. Ольга добавила, что давно хотела решиться на этот шаг, однако сейчас ей немного страшно. Певица спросила, хотят ли поклонники увидеть результат. Мнение фолловеров сразу разделилось надвое. Некоторых обрадовал данный поступок со стороны исполнительницы песен, так как они считают тату важной частью творческих людей.Другая часть поклонников стала утверждать, что нательный рисунок - это первый шаг к потере индивидуальности, потому что в данное время они есть практически у всех. Фолловеры также считают, что в тату-салонах можно чем-либо заразиться.