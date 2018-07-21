АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Ольга Серябкина решилась на первую татуировку

Ольга Серябкина поделилась с поклонниками видеозаписью, в которой сообщила, что решилась сделать первую татуировку.

Ольга Серябкина решилась на первую татуировку


В своем микроблоге Instagram Серябкина обнародовала видеозапись, в которой она сообщила фанатам, что идёт делать первый нательный рисунок. Ольга добавила, что давно хотела решиться на этот шаг, однако сейчас ей немного страшно. Певица спросила, хотят ли поклонники увидеть результат. Мнение фолловеров сразу разделилось надвое. Некоторых обрадовал данный поступок со стороны исполнительницы песен, так как они считают тату важной частью творческих людей.

Ольга Серябкина решилась на первую татуировку


Другая часть поклонников стала утверждать, что нательный рисунок - это первый шаг к потере индивидуальности, потому что в данное время они есть практически у всех. Фолловеры также считают, что в тату-салонах можно чем-либо заразиться.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:56
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Свидетель события из Аризоны запечатлел на камеру
Ученые опубликовали в сетях фото пожаров на
Американские генетики сделали 45-летнюю женщину
Ольга Серябкина решилась на первую татуировку
Украинского футболиста затравили в Сети за повтор
Увеличившиеся ягодицы Виктории Бони вызвали
Владу Кадони надоело слушать жалобы зрителей на
«GM-АВТОВАЗ» сделал до конца лета Chevrolet Niva
Ольга Бузова заявила, что у нее прекрасные
Мать Виктории Романец зависима от социальной сети
Ирина Медведева вышла замуж за французского
В Airbus провели первый полет грузового самолета
Культовый хэтчбек версии Volkswagen Golf GTI
Исследователь Скотт Уорринг заметил над
Антропогенное влияние на климат повышает летние и
Дима Билан решил заработать на гостиничном бизнесе
Джеймса Ганна уволили с поста режиссера «Стражей
Наташа Королева порадовала поклонников своим
Леонид Агутин едва не погиб от руки криминального
Поклонники озадачены селфи Виктории Дайнеко в
«Монако» одержали верх над «Челси» в борьбе за
Ольга Бузова заплакала из-за измены в семье Алены
Анастасия Квитко на фото в Instagram уменьшила
Максим Галкин в новом видео показал вокальные
Пенсионер из Пензенской области часто фиксирует
Сергей Шнуров встретился со своей бывшей
Названы самые популярные авто в России для сдачи
Canal+ и Fox Networks Group Europe & Africa
По мнению хейтеров, концерты Ольги Бузовой в
Ученые нашли новый метод для быстрого выявления
Просмотреть все новости