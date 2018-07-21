Мать Виктории Романец зависима от социальной сети Instagram

«Где бы она ни была — дом, работа или машина, она везде сидит в «Инстаграме». Человек даже не осознает масштаб проблемы», - жалуется девушка своим поклонникам.

Публикация от _Antolina_Antolina (@_antolina_antolina) 10 Июл 2018 в 9:25 PDT

Однако не только Вика является активным пользователем «Инстаграм». Социальная сеть затянула также ее 19-летнюю сестру и даже маму Ангелину. Причем, судя по последнему ролику Антолины, женщина сидит в соцсети постоянно.Она заявила, что хочет, чтобы мама готовила вкусно и красиво для нее, а не для подписчиков в «Инстаграме».Стоит сказать, что у Романец-старшей действительно большая часть публикаций посвящена еде и вкусным рецептам, за что пользователи сети ее безмерно любят и благодарят.Что касается поклонников Антолины, то они лишь посмеялись с «крика ее души», а некоторые даже посочувствовали ей. Отметились и Вика с Антоном Гусевым.