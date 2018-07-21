Мать Виктории Романец зависима от социальной сети Instagram
Виктория Романец заслуженно считается одной из самых популярных и ярких участниц, когда-либо живших в периметре телепроекта «Дом-2». На данный момент за ее жизнью в социальной сети Instagram наблюдает более 2,7 миллионов подписчиков, благодаря которым она зарабатывает приличные гонорары за рекламу.
Однако не только Вика является активным пользователем «Инстаграм». Социальная сеть затянула также ее 19-летнюю сестру и даже маму Ангелину. Причем, судя по последнему ролику Антолины, женщина сидит в соцсети постоянно.
«Где бы она ни была — дом, работа или машина, она везде сидит в «Инстаграме». Человек даже не осознает масштаб проблемы», - жалуется девушка своим поклонникам.
Она заявила, что хочет, чтобы мама готовила вкусно и красиво для нее, а не для подписчиков в «Инстаграме».
Стоит сказать, что у Романец-старшей действительно большая часть публикаций посвящена еде и вкусным рецептам, за что пользователи сети ее безмерно любят и благодарят.
Что касается поклонников Антолины, то они лишь посмеялись с «крика ее души», а некоторые даже посочувствовали ей. Отметились и Вика с Антоном Гусевым.