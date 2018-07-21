АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

В РФ продан первый кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения

Премиальный вседорожник Volkswagen Touareg новой генерации добралось до рынка РФ. В Росси продали уже первый экземпляр модели. Её приобрёл Александр Фирсов, знакомый с каждым поколением кроссовера.

В РФ продан первый кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения


Первую продажу Volkswagen Touareg новой генерации в РФ сделал дилерский центр «Германика». Александр Фирсов стал клиентом шоу-рума, имеющим все предыдущие генерации авто. Покупатель Volkswagen Touareg отмечает, что все поколения вседорожника, которые у него имеются, оснащаются дизельными агрегатами. По его словам, данный кроссовер привлекателен управляемостью и комфортом. Фирсов заявил, что увидев в первый раз салон новой версии Volkswagen Touareg, сравнил авто с самолетом. Внимание покупателя привлекли хорошие ассистенты и сенсорные дисплеи.

Фирсов приобрёл Volkswagen Touareg чёрной расцветки в версии R-Line. Авто оснащается турбодизельным двигателем 3.0 на 249 л.с. Здесь предусматривается 8-АКПП, полный привод 4Motion. Авто имеет четырёхлетнюю гарантию на 120 тыс км пробега. Кроссовер Фирсова оснащается дальним светом, который включается автоматически, кондиционером, пневмоподвеской и т.п.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 23:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Динозавры до сих пор могут жить в
Американцы из штата Мэн были шокированы внешним
В РФ продан первый кроссовер Volkswagen Touareg
В Google объявили дату анонса смартфонов Pixel 3
Ученые: Потоки нейтрино в Антарктиде указывают на
Sony представила PlayStation 4 Pro за 400 долларов
Названы цены на новое купе BMW M2 Competition
Британка согласна выпить неизвестную жидкость из
OnePlus готовит владельцам старых смартфонов
Ученые: Семена арбуза помогают улучшить
Компания Dr.Web имеет право требовать блокировки
Ученые из США запечатлели лазерный центр Млечного
Ученые нашли возможность лечения глаукомы
Эксперты создали уникальную технологию мгновенной
Кроссовер Nissan Murano в России в июле подорожал
Ученые научили искусственный интеллект различать
Ольга Бузова устроила зажигательные танцы с
Эксперт прогнозирует гибель WhatsApp и Google Maps
Появились слухи, что зарплату Дмитрия Тарасова
Ксения Бородина спела в машине новый хит Ольги
«Я плакала и не могла остановиться»: У Александры
Ксению Собчак в белых туфлях на крыше хейтеры
Гоша Куценко отпустил усы и стал похож на
Фигура Эвелины Бледанс в мини-шортах вызвала
В Тайване уфолог 3 минуты наблюдал за НЛО на фоне
NASA опубликовало в сетях новые снимки Титана без
Инженеры компании Hyundai работают над
Певица Гречка поблагодарила Земфиру за критику в
Поклонники были в восторге от фото Светланы
Chery выпустила новый современный кроссовер X70
Просмотреть все новости