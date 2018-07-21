В РФ продан первый кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения

Первую продажу Volkswagen Touareg новой генерации в РФ сделал дилерский центр «Германика». Александр Фирсов стал клиентом шоу-рума, имеющим все предыдущие генерации авто. Покупатель Volkswagen Touareg отмечает, что все поколения вседорожника, которые у него имеются, оснащаются дизельными агрегатами. По его словам, данный кроссовер привлекателен управляемостью и комфортом. Фирсов заявил, что увидев в первый раз салон новой версии Volkswagen Touareg, сравнил авто с самолетом. Внимание покупателя привлекли хорошие ассистенты и сенсорные дисплеи.Фирсов приобрёл Volkswagen Touareg чёрной расцветки в версии R-Line. Авто оснащается турбодизельным двигателем 3.0 на 249 л.с. Здесь предусматривается 8-АКПП, полный привод 4Motion. Авто имеет четырёхлетнюю гарантию на 120 тыс км пробега. Кроссовер Фирсова оснащается дальним светом, который включается автоматически, кондиционером, пневмоподвеской и т.п.