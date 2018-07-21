В Google объявили дату анонса смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL

Сообщается, что на конференции будут присутствовать представители топ-менеджмента корпорации Google, а также сотрудники отдела, занимающегося разработкой операционной системы Android. Помимо Pixel 3 и Pixel 3 XL также собираются продемонстрировать устройство премиального сегмента Pixel Ultra и смарт-часы Pixel Watch. Специалисты еще обсудят платформу Android, ее будущее и дальнейшие варианты развития событий.Не исключается вариант, согласно которому американские разработчики захотят представить новые беспроводные наушники Pixel Buds. К слову, первая версия этого гаджета получилась не совсем удачной из-за неправильно подобранной конструкции.