В Google объявили дату анонса смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL
Стало известно, когда компания Google собирается представить свои новые флагманские смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL. Отмечается, что устройства анонсируют в рамках конференции Android Dev 7 ноября. Она пройдет в Музее компьютерной истории в Маунтин-Вью.
Сообщается, что на конференции будут присутствовать представители топ-менеджмента корпорации Google, а также сотрудники отдела, занимающегося разработкой операционной системы Android. Помимо Pixel 3 и Pixel 3 XL также собираются продемонстрировать устройство премиального сегмента Pixel Ultra и смарт-часы Pixel Watch. Специалисты еще обсудят платформу Android, ее будущее и дальнейшие варианты развития событий.
Не исключается вариант, согласно которому американские разработчики захотят представить новые беспроводные наушники Pixel Buds. К слову, первая версия этого гаджета получилась не совсем удачной из-за неправильно подобранной конструкции.
Сообщается, что на конференции будут присутствовать представители топ-менеджмента корпорации Google, а также сотрудники отдела, занимающегося разработкой операционной системы Android. Помимо Pixel 3 и Pixel 3 XL также собираются продемонстрировать устройство премиального сегмента Pixel Ultra и смарт-часы Pixel Watch. Специалисты еще обсудят платформу Android, ее будущее и дальнейшие варианты развития событий.
Не исключается вариант, согласно которому американские разработчики захотят представить новые беспроводные наушники Pixel Buds. К слову, первая версия этого гаджета получилась не совсем удачной из-за неправильно подобранной конструкции.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:30