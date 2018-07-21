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«Монако» одержали верх над «Челси» в борьбе за трансфер Головина

Футболист сборной России Александр Головин близок к переходу в «Монако».

«Монако» одержали верх над «Челси» в борьбе за трансфер Головина

Выступающий во Французском чемпионате клуб намерен заплатить за трансфер россиянина свыше 30 млн евро. Полузащитник сборной России по футболу и столичного «ЦСКА» Александр Головин близок к подписанию контракта с «Монако». Такую информацию передает Get French Football News.

Как сообщает издание, монегаскам удалось одержать победу в борьбе за 22-летнего российского игрока над лондонским «Челси». Выступающий в чемпионате Франции «Монако» заплатит за переход россиянина более 30 млн евро.

Напоминаем, что Головин является игроком «ЦСКА» с 2012 года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги он провел 27 игр, отличился пятью забитыми мячами и сделал три результативные передачи.

На ЧМ-2018 по футболу в России Александр поучаствовал в четырех матчах, забил один гол и сделал две голевые передачи.
 
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Общество / Спорт / Культура
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:08
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