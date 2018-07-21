Ученые: Потоки нейтрино в Антарктиде указывают на растущую Черную дыру внутри нашей планеты

После публикации отчетов в научных журналах специалисты продолжают исследовать данную тему. Аппарат ANITA, разработанный учеными NASA, впервые поймал такие импульсы. Он имеет 96 антенн и летает на гелиевом шаре, но во время изучения объекта, скрытого льдами, смог уловить потоки частиц. Пока эксперты не могут найти источник и имеют версию о цивилизации под землей.Также ученые считают, что термоядерная реакция тоже может стать причиной возникновения сигналов. Она проходит не только на поверхности светила, но и в недрах Земли, а потому связана со скачками магнитного поля, аномальной жарой и вулканической активностью.