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Леонид Агутин едва не погиб от руки криминального авторитета

Известный российский исполнитель песен Леонид Агутин поведал будоражащую историю из его прошлого.

Леонид Агутин едва не погиб от руки криминального авторитета


Агутин в документальном фильме рассказал, что он мог погибнуть от руки криминального авторитета. Певец поведал, что он однажды в ресторане захотел угостить шампанским красивых незнакомок, которые сидели за соседним столиком. После того, как артист разлил напиток, который взял с соседнего столика, он увидел в глазах девушек страх. Они смотрели на сидевших рядом криминальных авторитетов, которым принадлежала бутылка шампанского. Главарь подозвал Леонида и заявил, что сегодня ему придется расстаться с жизнью.

Леонид Агутин едва не погиб от руки криминального авторитета


Но парень, который сидел рядом с авторитетом, поинтересоваться родом деятельности Агутина. Узнав, что он является певцом и композитором, ему предложили спасти свою жизнь, спев одну из его песен. По условиям договора, если бы композиция не понравилась главарю банды, то Леонида сразу же убили. Спасти жизнь артисту помогла песня «Босоногий мальчик», которой проникся криминальный авторитет, отпустивший артиста.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:23
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