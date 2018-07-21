Названы цены на новое купе BMW M2 Competition

Авто в США реализуют от 58 900 долларов. Максимальная сборка современного спорт-купе расценивается от 67 120 долларов. По мнению некоторых экспертов, новинка имеет завышенные ценники. Базовую версию BMW M2 Competition предлагают с белым кузовом. Для авто опционально предложены расцветки Sunset Orange, Hockenheim Silver, Long Beach Blue, Black Sapphire. Салон стандартной версии BMW M2 Competition с карбоновой отделкой и черной кожей Dakota, за дополнительные 1,2 тыс долларов получит пакет Executive Suite. Сюда входят зарядное беспроводное устройство для гаджетов, адаптивная оптика на светодиодах адаптивный круиз-контроль, оснащаемый ограничителем скорости.Семидиапазонная опциональная трансмиссия с 2-мя сцеплениями для новой версии BMW M2 Competition доступна за 2,9 тыс долларов. Также для клиентов предусматривается обучение экстремальному вождению на спорт-купе за 2,5 тыс долларов.