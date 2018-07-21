Сергей Шнуров встретился со своей бывшей возлюбленной

Шнуров случайно встретился с экс-возлюбленной Оксаной Акиньшиной. Звезда кинофильма «Сёстры» несколько лет состояла в отношениях с певцом. На тот момент популярной киноактрисе было всего пятнадцать лет. Исполнитель песен случайно наткнулся на Оксану во время съёмок фильма «Игры мотыльков», где стартовала их история взаимоотношений. Уже в четырнадцать лет Акиньшина приняла решение встречаться со знаменитым отечественным актёром Алексеем Чадовым, однако чувства к Шнуру взяли верх над артисткой. В то время Сергей состоял в браке со второй женой Светланой Костицыной, однако спокойно проживал совместно с Акиньшиной.Сейчас музыкант переживает очередной развод, разорвав отношения со своей супругой Матильдой. Об этом пара сообщила в конце мая 2018 года.