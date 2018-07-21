Ученые рекомендуют самую важную диету для здоровья женщин
Американскими учеными проанализировано влияние рациона питания у 180000 женщин, на вероятность заболевания онкологией молочных желез. В результате сделан вывод, что при регулярном употреблении 5-ти порций свежих фруктов и овощей, снижается почти на 12 процентов риск развития недуга. С целью достижения еще лучшего показателя, экспертами советуется употребление как можно меньше спиртного и ведение профилактики, связанной с избавлением организма от холестерина.
Результаты проведенных исследований опубликовало издание International Journal of Cancer. Так же отмечается, что употребляя фрукты и овощи в большом количестве, организм пополняется витаминами A и C, а так же пищевыми антиканцерогенами. Последние проведенные исследования американских специалистов, были направленны на выявление влияния данных продуктов на риски, связанные с возникновением онкологии груди.
С этой целью проведен анализ информации по 182 тысячам женщин, возрастом до 60 лет. Помимо возраста, учитывались и вредные привычки. Ученые особое внимание обратили на диеты испытуемых, конкретно на тот факт, сколько они употребляли фруктов или овощей.
Как выяснилось, у категории женщины, часто употребляющих свежие фрукты или овощи, снижалась вероятность развития болезни, причем показатель составлял почти 12%. На этом основании ученые особо обращают внимание на употребление брюссельской капусты, моркови, тыквы и болгарского перца.