NASA опубликовало в сетях новые снимки Титана без атмосферы
NASA опубликовало в сетях новые снимки Титана без атмосферы. Благодаря спектрометру VIMS ученым удалось запечатлеть красоту небесного тела, окутанного туманом.
Cassini наблюдает за спутником Юпитера больше 10 лет, но раньше фото были абрикосового цвета и не отличались хорошим качеством. Сейчас специалисты сделали коллаж из нескольких сюжетов, после чего получили идеальные материалы.
На них можно увидеть метановые моря с винилцианидом, являющимся основой для зарождения форм жизни, на фоне ветряных дюн. Это вещество может заменить фосфолипиды, участвующие в образовании клеточной мембраны, но пока у астрономов собрано мало информации. Миссия Dragonfly поможет им решить данную тему.
Cassini наблюдает за спутником Юпитера больше 10 лет, но раньше фото были абрикосового цвета и не отличались хорошим качеством. Сейчас специалисты сделали коллаж из нескольких сюжетов, после чего получили идеальные материалы.
На них можно увидеть метановые моря с винилцианидом, являющимся основой для зарождения форм жизни, на фоне ветряных дюн. Это вещество может заменить фосфолипиды, участвующие в образовании клеточной мембраны, но пока у астрономов собрано мало информации. Миссия Dragonfly поможет им решить данную тему.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:20