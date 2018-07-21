NASA опубликовало в сетях новые снимки Титана без атмосферы

Cassini наблюдает за спутником Юпитера больше 10 лет, но раньше фото были абрикосового цвета и не отличались хорошим качеством. Сейчас специалисты сделали коллаж из нескольких сюжетов, после чего получили идеальные материалы.На них можно увидеть метановые моря с винилцианидом, являющимся основой для зарождения форм жизни, на фоне ветряных дюн. Это вещество может заменить фосфолипиды, участвующие в образовании клеточной мембраны, но пока у астрономов собрано мало информации. Миссия Dragonfly поможет им решить данную тему.