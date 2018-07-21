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Пенсионер из Пензенской области часто фиксирует на камеру множество НЛО

Пенсионер из Пензенской области часто фиксирует на камеру множество НЛО. Он показывает материалы исследователям и даже купил CANON, чтобы улучшить их качество.

Свидетель события живет в селе Проказна, которое приглянулось пришельцам по неизвестным причинам. Он часто видит в небе объекты в виде шаров, имеющие внушительные размеры, которые могут зависнуть в воздухе, чтобы потом умчаться за горизонт на большой скорости.

Пенсионер из Пензенской области часто фиксирует на камеру множество НЛО


Также НЛО показывают невероятные маневры или медленно движутся во время осмотра территории. Часто флотилии гуманоидов пролетают над домом человека, а недавно он запечатлел аппарат, находящийся на небольшой высоте. Специалисты “Космопоиска” изучили фото и признали их подлинность.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:53
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