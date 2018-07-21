Пенсионер из Пензенской области часто фиксирует на камеру множество НЛО

Свидетель события живет в селе Проказна, которое приглянулось пришельцам по неизвестным причинам. Он часто видит в небе объекты в виде шаров, имеющие внушительные размеры, которые могут зависнуть в воздухе, чтобы потом умчаться за горизонт на большой скорости.Также НЛО показывают невероятные маневры или медленно движутся во время осмотра территории. Часто флотилии гуманоидов пролетают над домом человека, а недавно он запечатлел аппарат, находящийся на небольшой высоте. Специалисты “Космопоиска” изучили фото и признали их подлинность.