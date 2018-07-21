Британка согласна выпить неизвестную жидкость из загадочного черного саркофага

Намерения британки выпить жидкость красноватого оттенка, обнаруженной в Египте, стали известны после соответствующей петиции на сайте Change.org. Она сделана самой Иннес МакКендрик. В тексте документа она выступает с призывами дать разрешение всем желающим испробовать жидкость.Так же, для реального осуществления данного требования, британка предлагает переработать содержимое гробницы в энергетический напиток, газированного состава. Как заявляет МакКендрик, у людей появилась возможность, уникальность которой они не представляли в последнее время, когда можно ощутить состояние светлого и радостного будущего, где «земли разрываются на части и пожираются разъяренными египетскими богами». Сейчас петиция уже насобирала несколько сотен подписей.История гробницы началась после ее обнаружения в ходе раскопок в Александрии. Долгие года она провела в запечатанном виде. Интересно и то, что после вскрытия археологами, здесь нашли три скелета, которые плавали в красноватой жидкости. Сама МакКендрик рада, что ее петиция собирает сторонников, при этом она уверена, что ей предначертана миссия - «принести всему сущему конец».