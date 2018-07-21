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Британка согласна выпить неизвестную жидкость из загадочного черного саркофага

Британкой Иннес МакКендрик, уроженкой Гилфорда, которая принимала участие в ходе разработки компьютерной игры жанра космических приключений - No Man’s Sky, высказано свое желание выпить жидкость, которая обнаружена в недавно найденном черном саркофаге, до сих пор покрытым тайной. Обнаружен он в Египте, при раскопках в городе Александрии. О намерении на подобные действия от программиста сообщает издание Metro.

Намерения британки выпить жидкость красноватого оттенка, обнаруженной в Египте, стали известны после соответствующей петиции на сайте Change.org. Она сделана самой Иннес МакКендрик. В тексте документа она выступает с призывами дать разрешение всем желающим испробовать жидкость.
Британка согласна выпить неизвестную жидкость из загадочного черного саркофага


Так же, для реального осуществления данного требования, британка предлагает переработать содержимое гробницы в энергетический напиток, газированного состава. Как заявляет МакКендрик, у людей появилась возможность, уникальность которой они не представляли в последнее время, когда можно ощутить состояние светлого и радостного будущего, где «земли разрываются на части и пожираются разъяренными египетскими богами». Сейчас петиция уже насобирала несколько сотен подписей.

История гробницы началась после ее обнаружения в ходе раскопок в Александрии. Долгие года она провела в запечатанном виде. Интересно и то, что после вскрытия археологами, здесь нашли три скелета, которые плавали в красноватой жидкости. Сама МакКендрик рада, что ее петиция собирает сторонников, при этом она уверена, что ей предначертана миссия - «принести всему сущему конец».
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:45
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