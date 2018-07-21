Ольга Бузова заплакала из-за измены в семье Алены Рапунцель и Ильи Яббарова
Популярная ведущая «Дом-2» Ольга Бузова призналась, что «пропускает через себя» все проблемы участников телестройки, особенно те, что касаются измен и разводов.
Как известно, отношения ярких участников реалити-шоу Алены Рапунцель и Ильи Яббарова зашли в тупик и пара на грани разрыва отношений, однако факт усугублен беременностью девушки.
Ранее Алена уличила Илью в измене, однако вместо извинений в ответ услышала упреки и ответные подозрения в неверности.
Будущая мать билась в истерике, и Ольга Бузова полностью приняла сторону Савкиной и вступилась за нее. Ведущая даже расплакалась от обиды за Рапунцель-младшую, наблюдая спокойную реакцию Яббарова.
«Мужчины, не обижайте нас, женщин. Это так больно. Все ситуации моих ребят пропускаю через себя и свой печальный опыт. Алена, я с тобой», – написала Бузова.
Алена Савкина призналась своей сестре Ольге Рапунцель, что готова воспитывать ребенка сама искать более достойного мужчину, чем ждать пока изменится характер Ильи Яббарова.
Как известно, отношения ярких участников реалити-шоу Алены Рапунцель и Ильи Яббарова зашли в тупик и пара на грани разрыва отношений, однако факт усугублен беременностью девушки.
Ранее Алена уличила Илью в измене, однако вместо извинений в ответ услышала упреки и ответные подозрения в неверности.
Будущая мать билась в истерике, и Ольга Бузова полностью приняла сторону Савкиной и вступилась за нее. Ведущая даже расплакалась от обиды за Рапунцель-младшую, наблюдая спокойную реакцию Яббарова.
«Мужчины, не обижайте нас, женщин. Это так больно. Все ситуации моих ребят пропускаю через себя и свой печальный опыт. Алена, я с тобой», – написала Бузова.
Алена Савкина призналась своей сестре Ольге Рапунцель, что готова воспитывать ребенка сама искать более достойного мужчину, чем ждать пока изменится характер Ильи Яббарова.