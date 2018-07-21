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Ольга Бузова заплакала из-за измены в семье Алены Рапунцель и Ильи Яббарова

Популярная ведущая «Дом-2» Ольга Бузова призналась, что «пропускает через себя» все проблемы участников телестройки, особенно те, что касаются измен и разводов.

Как известно, отношения ярких участников реалити-шоу Алены Рапунцель и Ильи Яббарова зашли в тупик и пара на грани разрыва отношений, однако факт усугублен беременностью девушки.

Ольга Бузова заплакала из-за измены в семье Алены Рапунцель и Ильи Яббарова

Ранее Алена уличила Илью в измене, однако вместо извинений в ответ услышала упреки и ответные подозрения в неверности.

Будущая мать билась в истерике, и Ольга Бузова полностью приняла сторону Савкиной и вступилась за нее. Ведущая даже расплакалась от обиды за Рапунцель-младшую, наблюдая спокойную реакцию Яббарова.

Ольга Бузова заплакала из-за измены в семье Алены Рапунцель и Ильи Яббарова

«Мужчины, не обижайте нас, женщин. Это так больно. Все ситуации моих ребят пропускаю через себя и свой печальный опыт. Алена, я с тобой», – написала Бузова.

Алена Савкина призналась своей сестре Ольге Рапунцель, что готова воспитывать ребенка сама искать более достойного мужчину, чем ждать пока изменится характер Ильи Яббарова.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:08
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