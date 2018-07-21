Ольга Бузова заплакала из-за измены в семье Алены Рапунцель и Ильи Яббарова

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 19 Июл 2018 в 12:41 PDT

Как известно, отношения ярких участников реалити-шоу Алены Рапунцель и Ильи Яббарова зашли в тупик и пара на грани разрыва отношений, однако факт усугублен беременностью девушки.Ранее Алена уличила Илью в измене, однако вместо извинений в ответ услышала упреки и ответные подозрения в неверности.Будущая мать билась в истерике, и Ольга Бузова полностью приняла сторону Савкиной и вступилась за нее. Ведущая даже расплакалась от обиды за Рапунцель-младшую, наблюдая спокойную реакцию Яббарова., – написала Бузова.Алена Савкина призналась своей сестре Ольге Рапунцель, что готова воспитывать ребенка сама искать более достойного мужчину, чем ждать пока изменится характер Ильи Яббарова.