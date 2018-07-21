OnePlus готовит владельцам старых смартфонов подарок в виде полного обновления ПО
Руководство компании OnePlus решило порадовать владельцев старых флагманов. В рамках престижного IT-мероприятия Open Ears Forum была озвучена идея о полном обновлении старых поколений смартфонов за счет нового функционала.
Обнародование нового апдейта состоится в течение ближайших месяцев, отмечается в официальном сообщении компании.
Пожелания владельцев старых смартфонов станут главным ориентиром при выборе обновленных дополнений. Девайсы будут оснащены портретным режимом в утилитах камеры, резервным копированием рабочего стола, а также улучшенной детализацией при просмотре превью.
Новое программное обеспечение старых смартфонов позволит пользователям самостоятельно менять темы. Детальная информация о нововведении от OnePlus станет известна в самое ближайшее время.