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OnePlus готовит владельцам старых смартфонов подарок в виде полного обновления ПО

Руководство компании OnePlus решило порадовать владельцев старых флагманов. В рамках престижного IT-мероприятия Open Ears Forum была озвучена идея о полном обновлении старых поколений смартфонов за счет нового функционала.

OnePlus готовит владельцам старых смартфонов подарок в виде полного обновления ПО

Обнародование нового апдейта состоится в течение ближайших месяцев, отмечается в официальном сообщении компании.

Пожелания владельцев старых смартфонов станут главным ориентиром при выборе обновленных дополнений. Девайсы будут оснащены портретным режимом в утилитах камеры, резервным копированием рабочего стола, а также улучшенной детализацией при просмотре превью.

Новое программное обеспечение старых смартфонов позволит пользователям самостоятельно менять темы. Детальная информация о нововведении от OnePlus станет известна в самое ближайшее время.
 
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Технологии
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 22:30
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