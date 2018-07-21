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Ученые: Семена арбуза помогают улучшить плодовитость у мужчин

Китайские ученые выяснили, что семена арбуза помогают улучшить плодовитость у мужчин. Результаты исследований опубликованы в профильных изданиях.

Привычный летний продукт полезен для системы пищеварения, а также может укрепить иммунитет человека и активировать работу мозга. В нем есть большое количество витаминов, которые замедляют процессы старения и укрепляют волосы, но также семена улучшают качество спермы у пациентов с бесплодием.

Ученые: Семена арбуза помогают улучшить плодовитость у мужчин


Кроме цинка в них имеется много ликопина и аргенина, что также относится к марганцу, лизину и глутаминовой кислоте. Все эти элементы повышают мужское либидо и помогают повысить процент рождаемости детей.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:15
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