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Ольгу Бузову позвал замуж новый участник «Дом-2»

Почетное место домовского ухажера Ольги Бузовой занял теперь новенький участник телестройки Дизо Зорин.

Молодой человек даже позвал звездную ведущую замуж, но кольца пока не подарил.

Ольгу Бузову позвал замуж новый участник «Дом-2»

По словам Дизо на проект он пришел, чтобы быт ближе к своему кумиру, а также попытаться завоевать ее сердце.

При этом денег на покупку обручального кольца у него пока нет, но он собирается заработать их на проекте.

«Перед лобным я подошел к Ольге и сказала ей, что сейчас буду делать предложение, правда без кольца. Она ответила, что так не годится», - делился своими впечатлениями Дизо.

Ольгу Бузову позвал замуж новый участник «Дом-2»

Понять истинное отношение Ольги Бузовой к такому напористому ухажеру сложно, но по крайней мере теледива согласилась станцевать с Дизо Зориным под свой хит «Мало половин».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:57
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