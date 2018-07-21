Ольгу Бузову позвал замуж новый участник «Дом-2»

Молодой человек даже позвал звездную ведущую замуж, но кольца пока не подарил.По словам Дизо на проект он пришел, чтобы быт ближе к своему кумиру, а также попытаться завоевать ее сердце.При этом денег на покупку обручального кольца у него пока нет, но он собирается заработать их на проекте., - делился своими впечатлениями Дизо.Понять истинное отношение Ольги Бузовой к такому напористому ухажеру сложно, но по крайней мере теледива согласилась станцевать с Дизо Зориным под свой хит «Мало половин».