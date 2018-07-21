АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Компания Dr.Web имеет право требовать блокировки любых сайтов с вредоносным содержанием

Компанией Dr.Web получено разрешение требовать блокировку любого вредоносного ресурса. Данный статус может дать компетентная организация, действующая совместно с координационным центром национального домена.

Так же, в состав компетентных организаций входит «Лаборатория Касперского», «Лига безопасного интернета», Роскомнадзор, Group-IB, Центробанк и многие другие. В соответствии с указаниями координационного совета, за 2017 год уже заблокировано свыше пяти тысяч доменов.
Компания Dr.Web имеет право требовать блокировки любых сайтов с вредоносным содержанием


Требования блокировки от компетентной организации, могут проходить по условиям нескольких обоснований. Сюда включаются случаи распространения вредоносного ПО и фишинга, а так же управление бот-сетями и несанкционированный доступ к информационным системам.

Как стало известно в начале июля, появился компьютерный вирус Mirai. Программа вредоносного содержания напоминает действия известного ботнета, отключившего в 2016 году сразу несколько стран, проведением DDoS-атаки. Исследователями была представлена карта распространения данного вируса, где на первом месте стоят Соединенные Штаты. Также экспертами отмечено, что с помощью неизвестной программы, число атак увеличивается с каждым часом.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Семена арбуза помогают улучшить
Компания Dr.Web имеет право требовать блокировки
Ученые из США запечатлели лазерный центр Млечного
Ученые нашли возможность лечения глаукомы
Эксперты создали уникальную технологию мгновенной
Кроссовер Nissan Murano в России в июле подорожал
Ученые научили искусственный интеллект различать
Ольга Бузова устроила зажигательные танцы с
Эксперт прогнозирует гибель WhatsApp и Google Maps
Появились слухи, что зарплату Дмитрия Тарасова
Ксения Бородина спела в машине новый хит Ольги
«Я плакала и не могла остановиться»: У Александры
Ксению Собчак в белых туфлях на крыше хейтеры
Гоша Куценко отпустил усы и стал похож на
Фигура Эвелины Бледанс в мини-шортах вызвала
В Тайване уфолог 3 минуты наблюдал за НЛО на фоне
NASA опубликовало в сетях новые снимки Титана без
Инженеры компании Hyundai работают над
Певица Гречка поблагодарила Земфиру за критику в
Поклонники были в восторге от фото Светланы
Chery выпустила новый современный кроссовер X70
Американские ученые предсказали для России
Саша Савельева показала увеличившийся на
Внучка Софии Ротару проводит свои каникулы на
Радиактивные изотопы от «Фукусимы» обнаружены в
Ученые рекомендуют самую важную диету для
Свидетель события из Аризоны запечатлел на камеру
Ученые опубликовали в сетях фото пожаров на
Американские генетики сделали 45-летнюю женщину
Ольга Серябкина решилась на первую татуировку
Просмотреть все новости