Компания Dr.Web имеет право требовать блокировки любых сайтов с вредоносным содержанием

Так же, в состав компетентных организаций входит «Лаборатория Касперского», «Лига безопасного интернета», Роскомнадзор, Group-IB, Центробанк и многие другие. В соответствии с указаниями координационного совета, за 2017 год уже заблокировано свыше пяти тысяч доменов.Требования блокировки от компетентной организации, могут проходить по условиям нескольких обоснований. Сюда включаются случаи распространения вредоносного ПО и фишинга, а так же управление бот-сетями и несанкционированный доступ к информационным системам.Как стало известно в начале июля, появился компьютерный вирус Mirai. Программа вредоносного содержания напоминает действия известного ботнета, отключившего в 2016 году сразу несколько стран, проведением DDoS-атаки. Исследователями была представлена карта распространения данного вируса, где на первом месте стоят Соединенные Штаты. Также экспертами отмечено, что с помощью неизвестной программы, число атак увеличивается с каждым часом.