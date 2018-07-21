АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Ученые опубликовали в сетях фото пожаров на территории Арктики

Ученые получили фото со спутников, показывающие пожары на территории Арктики. Они опубликовали материалы в сетях, отметив, что катастрофа уже затронула Швецию.

Ученые опубликовали в сетях фото пожаров на территории Арктики


ESA следит за ситуацией на Полярном Круге, а шведы впервые столкнулись с масштабными пожарами, которые уже нанесли серьезные убытки стране. Ущерб пока оценивается в 70 миллионов долларов, после чего власти страны обратились за помощью к итальянцам и норвежцам.

Воздушный транспорт спасателей из этих стран уже начал ликвидацию очагов возгорания. Спутники держат процесс под контролем и сообщают экспертам сведения, касающиеся захваченной огнем территории, чтобы можно было зафиксировать ее на карте. Причиной катастрофы стала засуха и аномальная жара в Европе.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые опубликовали в сетях фото пожаров на
Американские генетики сделали 45-летнюю женщину
Ольга Серябкина решилась на первую татуировку
Украинского футболиста затравили в Сети за повтор
Увеличившиеся ягодицы Виктории Бони вызвали
Владу Кадони надоело слушать жалобы зрителей на
«GM-АВТОВАЗ» сделал до конца лета Chevrolet Niva
Ольга Бузова заявила, что у нее прекрасные
Мать Виктории Романец зависима от социальной сети
Ирина Медведева вышла замуж за французского
В Airbus провели первый полет грузового самолета
Культовый хэтчбек версии Volkswagen Golf GTI
Исследователь Скотт Уорринг заметил над
Антропогенное влияние на климат повышает летние и
Дима Билан решил заработать на гостиничном бизнесе
Джеймса Ганна уволили с поста режиссера «Стражей
Наташа Королева порадовала поклонников своим
Леонид Агутин едва не погиб от руки криминального
Поклонники озадачены селфи Виктории Дайнеко в
«Монако» одержали верх над «Челси» в борьбе за
Ольга Бузова заплакала из-за измены в семье Алены
Анастасия Квитко на фото в Instagram уменьшила
Максим Галкин в новом видео показал вокальные
Пенсионер из Пензенской области часто фиксирует
Сергей Шнуров встретился со своей бывшей
Названы самые популярные авто в России для сдачи
Canal+ и Fox Networks Group Europe & Africa
По мнению хейтеров, концерты Ольги Бузовой в
Ученые нашли новый метод для быстрого выявления
Экс-участница «Дома-2» Анастасия Полетаева, отбыв
Просмотреть все новости