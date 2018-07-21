Ученые опубликовали в сетях фото пожаров на территории Арктики

ESA следит за ситуацией на Полярном Круге, а шведы впервые столкнулись с масштабными пожарами, которые уже нанесли серьезные убытки стране. Ущерб пока оценивается в 70 миллионов долларов, после чего власти страны обратились за помощью к итальянцам и норвежцам.Воздушный транспорт спасателей из этих стран уже начал ликвидацию очагов возгорания. Спутники держат процесс под контролем и сообщают экспертам сведения, касающиеся захваченной огнем территории, чтобы можно было зафиксировать ее на карте. Причиной катастрофы стала засуха и аномальная жара в Европе.