Александра Черно рассказала о беременности и будущем ребенке

«Черно не может быть беременной! Ее задержка связанна с диетой, которую она некоторое время придерживалась! Вот и все! Не придумывайте на ровном месте тему для увеличения рейтингов «Дома-2»!!!», - написал один из телезрителей реалити-шоу в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что не так давно одна из самых ярких пар шоу отправилась в долгожданный отпуск. Иосиф Оганесян решил познакомить свою возлюбленную Александру Черно не только со своими друзьями, но и с самыми дорогими людьми – родителями.Несколько дней назад молодой человек опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм довольно странный пост, из которого становиться понятно, что по возвращению в Периметр молодые люди хотят объявить своим коллегам и зрителям важную новость.Конечно же, что многие поклонники «Дома-2» тут же принялись делать свои предположения. Некоторые уверены, что Иосиф и Александра объявят дату своего бракосочетания, а кое-кто и вовсе убежден, что парочка расскажет о том, что совсем скоро станут родителями.И вот несколько часов назад в Интернете появился видеоролик, на кадрах которого Александра Черно в слезах рассказывает о том, что у нее уже три недели задержка. Правда брюнетка сразу же обозначает, что это не обязательно может быть беременность, возможно, по словам девушки, она просто болеет.Безусловно, что слова Александры обескуражили ее избранника. На данный момент, как удалось выяснить, Черно очень переживает из-за того, что она и вовсе не сможет подарить своему возлюбленному детей.Вероятней всего, пытаясь избежать огромнейшего количества нелицеприятных высказываний в свою сторону, девушка поспешила опубликовать в личном микроблоге пост, плюнув при этом на запрет администрации о неразглашении новостей до выхода того или иного эфира «Дома-2».Александра Черно написала, что может иметь детей, а ее задержка связанна с тем, что она некоторое время принимала жиросжигатели. Также брюнетка попросила подписчиков, чтобы те перестали забрасывать ее непонятными вопросами и советами, которые ее мало интересуют.