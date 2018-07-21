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Александра Черно рассказала о беременности и будущем ребенке

Эпатажная участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно шокировала телезрителей проекта неожиданным заявлением.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что не так давно одна из самых ярких пар шоу отправилась в долгожданный отпуск. Иосиф Оганесян решил познакомить свою возлюбленную Александру Черно не только со своими друзьями, но и с самыми дорогими людьми – родителями.

Александра Черно рассказала о беременности и будущем ребенке

Несколько дней назад молодой человек опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм довольно странный пост, из которого становиться понятно, что по возвращению в Периметр молодые люди хотят объявить своим коллегам и зрителям важную новость.

Конечно же, что многие поклонники «Дома-2» тут же принялись делать свои предположения. Некоторые уверены, что Иосиф и Александра объявят дату своего бракосочетания, а кое-кто и вовсе убежден, что парочка расскажет о том, что совсем скоро станут родителями.

И вот несколько часов назад в Интернете появился видеоролик, на кадрах которого Александра Черно в слезах рассказывает о том, что у нее уже три недели задержка. Правда брюнетка сразу же обозначает, что это не обязательно может быть беременность, возможно, по словам девушки, она просто болеет.

Александра Черно рассказала о беременности и будущем ребенке

Безусловно, что слова Александры обескуражили ее избранника. На данный момент, как удалось выяснить, Черно очень переживает из-за того, что она и вовсе не сможет подарить своему возлюбленному детей.

Вероятней всего, пытаясь избежать огромнейшего количества нелицеприятных высказываний в свою сторону, девушка поспешила опубликовать в личном микроблоге пост, плюнув при этом на запрет администрации о неразглашении новостей до выхода того или иного эфира «Дома-2».

Александра Черно рассказала о беременности и будущем ребенке

Александра Черно написала, что может иметь детей, а ее задержка связанна с тем, что она некоторое время принимала жиросжигатели. Также брюнетка попросила подписчиков, чтобы те перестали забрасывать ее непонятными вопросами и советами, которые ее мало интересуют.

«Черно не может быть беременной! Ее задержка связанна с диетой, которую она некоторое время придерживалась! Вот и все! Не придумывайте на ровном месте тему для увеличения рейтингов «Дома-2»!!!», - написал один из телезрителей реалити-шоу в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:46
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