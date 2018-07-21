Ученые из США запечатлели лазерный центр Млечного Пути

Известно, что Млечный путь – это звездная галактика, к которой относится и Солнечная система с планетой Земля. Лазерный центр галактики – это самый яркий ее район, который предстает перед наблюдателем в виде светлого пятна.Актуальные наблюдения, которые проводились сотрудниками Южноафриканской радиоастрономической обсерватории, позволили более тщательно изучить и Млечный путь, и его лазерный центр.В ходе исследований в этом районе была обнаружена ранее неизвестная черная дыра, и это открытие взволновало ученых. Была выдвинута гипотеза о том, что именно этот таинственный объект является причиной постоянного кругового движения во Млечном пути.Расстояние между Солнечной системой и лазерным центром нашей галактики составляет 25 тысяч световых лет. Ученые утверждают, что на настоящий момент черная дыра в центре Млечного пути не представляет опасности для землян. Но со временем она может начать расширяться и ситуация изменится.