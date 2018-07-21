Ученые нашли возможность лечения глаукомы имитацией полета на Луну

Проведенный учеными эксперимент носил название «Селена-Ф». В нем приняли участием офтальмологи, просьба которых заключалась в возможности проследить зрительные изменения в ходе имитаций полетов. Опыт на глаза не влиял, только врачами было отмечено изменение внутриглазного давления, которое подходило, как трактовка результатов, соответствующих проявлению глаукомы. При этом открыли некоторые методики для себя и стоматологи.В ходе эксперимента, добровольцы находились в условиях специальных стендов, где регулировался угол наклона. Для имитации естественных условий Лунных, показатель устанавливался на уровень 9,6 градуса, для имитации межпланетного полета, угол составлял 15 градусов. Новую серию опытов начали 23 июня. Работы продлятся до 26 октября, когда ученые смогут точно определить изменения водного баланса, болевого порога, состава крови и стрессоустойчивости.