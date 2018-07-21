Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных кроссоверов лета-2018

Пятое место в данном рейтинге занимает бюджетный автомобиль Renault Kaptur, оправданный высокой степенью проходимости, и который продали в количестве 15,5 тысяч экземпляров. Более того, на четвертом месте оказался отечественный автомобиль Lada XRAY с 16,3 тысячами продаж, тогда как интерес к новинке заявлен именно своим современным дизайном и улучшенными показателями, которые недавно не могли казаться возможными. Третье место занимает корейский кроссовер Kia Sportage с 16,6 тысячами продаж, тогда как данный автомобиль на протяжении долгого времени остается в числе лидеров.Второе место в рейтинге самых популярных в России кроссоверов занимает французский экземпляр Renault Duster, благодаря которому удается поддерживать достаточный объем продаж в России. Первое место в ТОП-5 кроссоверов в России занял корейский автомобиль Hyundai Creta, который был реализован на короткое время в количестве 33 тысяч машин, превзойдя всех остальных конкурентов.