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Кроссовер Nissan Murano в России в июле подорожал на 20 000 рублей

Японский автопроизводитель Nissan переписал в июле цену на среднеразмерник Murano. Кроссовер 2018 модельного года в любой комплектации подорожала минимум на 20 тыс руб, помимо переднеприводной и гибридной модификаций.

Кроссовер Nissan Murano в России в июле подорожал на 20 000 рублей


Уже во 2 половине текущего года ожидается подорожание авто. В июле компания Nissan увеличила стоимость на 20 тыс руб на внедорожник Murano. Теперь версия Nissan Murano Mid, имеющая привод на обе оси, доступна от 2,72 млн руб. Версия Nissan Murano High в РФ с этого месяца можно приобрести за 2,84 млн руб. Транспортное средство в итоге подорожало на 120 тыс руб. В версии Top среднеразмерник стал дороже на 320 тыс руб до 3,04 млн руб. Переднеприводная версия Mid с гибридным мотором стоит 2,55 - 3,299 млн руб.

Nissan Murano 2018 оснащается 3,5-литровым турбинным двигателем на 249 лошадиных сил. В паре предлагается шестискоростной вариатор. За первые полгода реализовали 37 037 автомобиля. Компания поднимала расценки кроссовера на 51 – 81 тыс руб два месяца назад.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:20
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