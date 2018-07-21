Пользователи Instagram уверены, что Анна Бузова сотрудничает с мошенниками

Несколько дней назад Анна анонсировала конкурс, главным призом которого является автомобиль BMW 3-Series, а также денежные переводы в размер 50 и 100 тысяч рублей.Девушка заверила своих подписчиков, что работает только с проверенными организаторами, а потому посоветовала поскорей подписаться на конкурсный аккаунт, а также на 76 спонсоров, дабы не упустить шанс выиграть машину своей мечты.Бузова-младшая пожелала своим фанатам удачи, однако те усомнились в ее честности и добросовестности организаторов. Им показалось подозрительным, что нигде не указана дата розыгрыша главного приза.Поэтому пользователи Сети уверены, что конкурс является обманом и раскритиковали девушку за то, что она готова на все, ради пиара и денег. В качестве опровержения их слов, они попросили Аню показать хотя бы одного победителя из прошлых конкурсов, однако та не сделала этого.