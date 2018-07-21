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Пользователи Instagram уверены, что Анна Бузова сотрудничает с мошенниками

Пользователи социальной сети Instagram жалуются на то, что страница младшей сестры популярной певицы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой забита рекламой некачественных товаров и мошенническими розыгрышами.

Несколько дней назад Анна анонсировала конкурс, главным призом которого является автомобиль BMW 3-Series, а также денежные переводы в размер 50 и 100 тысяч рублей.

Пользователи Instagram уверены, что Анна Бузова сотрудничает с мошенниками

Девушка заверила своих подписчиков, что работает только с проверенными организаторами, а потому посоветовала поскорей подписаться на конкурсный аккаунт, а также на 76 спонсоров, дабы не упустить шанс выиграть машину своей мечты.

Бузова-младшая пожелала своим фанатам удачи, однако те усомнились в ее честности и добросовестности организаторов. Им показалось подозрительным, что нигде не указана дата розыгрыша главного приза.

Поэтому пользователи Сети уверены, что конкурс является обманом и раскритиковали девушку за то, что она готова на все, ради пиара и денег. В качестве опровержения их слов, они попросили Аню показать хотя бы одного победителя из прошлых конкурсов, однако та не сделала этого.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:47
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