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Эксперт прогнозирует гибель WhatsApp и Google Maps

Популярные ныне приложения WhatsApp и Google Maps в скором времени уйдут в небытие. С таким заявлением выступил известный IT-эксперт Джессика Экхольм.

Эксперт прогнозирует гибель WhatsApp и Google Maps

Движимый техническим прогрессом, мир не стоит на месте. У новой эпохи свои требования, и исчезновение приложений WhatsApp и Google Maps – только вопрос времени, утверждает специалист.

Джессика Экхольм указала на катастрофическое снижение спроса на эти продукты среди американских и европейских пользователей. И хотя разработчики WhatsApp и Google Maps прилагают все усилия, чтобы привлечь внимание пользователей, эти программы все чаще становятся никому не нужны, а будучи не использованы, рано или поздно они исчезнут из перечня предустановленных программ.

Но свято место пусто не бывает. За копеечный доход активно борются 2.2 миллиона приложений в AppStore и 3.4 миллиона в Google Play Store. Зачастую новички являются аналогами продвинутых лидеров рынка, которые, в свою очередь, пытаются доказать собственную состоятельность путем добавления новых сервисов или функций.

В этих условиях жесткой конкуренции самым слабым звеном рискуют стать WhatsApp и Google Maps, подчеркивает эксперт.
 
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Технологии
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 21:00
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