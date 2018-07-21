Эксперт прогнозирует гибель WhatsApp и Google Maps

Движимый техническим прогрессом, мир не стоит на месте. У новой эпохи свои требования, и исчезновение приложений WhatsApp и Google Maps – только вопрос времени, утверждает специалист.Джессика Экхольм указала на катастрофическое снижение спроса на эти продукты среди американских и европейских пользователей. И хотя разработчики WhatsApp и Google Maps прилагают все усилия, чтобы привлечь внимание пользователей, эти программы все чаще становятся никому не нужны, а будучи не использованы, рано или поздно они исчезнут из перечня предустановленных программ.Но свято место пусто не бывает. За копеечный доход активно борются 2.2 миллиона приложений в AppStore и 3.4 миллиона в Google Play Store. Зачастую новички являются аналогами продвинутых лидеров рынка, которые, в свою очередь, пытаются доказать собственную состоятельность путем добавления новых сервисов или функций.В этих условиях жесткой конкуренции самым слабым звеном рискуют стать WhatsApp и Google Maps, подчеркивает эксперт.