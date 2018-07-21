Зрители «Дома-2» уверены, что экс-участница телепроекта Алиана Устиненко готовиться к возвращению в Периметр

Несколько дней назад экс-звезда «Дома-2» Виталий Малышев признался своим поклонникам, что уже готов к тому, чтобы вернуться на проект. Как бы то ни было, но молодому человеку до сих пор так и не удалось узнать, сколько будут длиться его съемки в телешоу.Подчеркнем, что в голосовании «Второй шанс» лидерские позиции, помимо Виталия, занимает и Алиана Устиненко, которая успешно подтвердила свое звание «рейтингового участника реалити-шоу», посетив Сейшельские острова. Тем не менее, если Малышев хоть что-то говорит о предстоящих съемках на «Доме-2», то обворожительная брюнетка никак не комментирует свое появление на телестройке.Телезрители «Дома-2» уверены, что возвращение Алианы на проект явно породит огромнейшее количество скандалов между Ольгой Жариковой и Александром Гобозовым. Отметим, что парочка не так давно вернулась в Москву под предлогом того, что Саше нужно официально оформить развод с экс-супругой.Оказывается, что преданные поклонники телестройки хорошо помнят слова Гобозова, который заявил, что никогда не позволит, чтобы в Периметр вернулась его бывшая жена, ведь в таком случае маленький Роберт будет лишен не только отца, но и матери. Александр даже говорил о том, что если Алиана вернется на «Дом-2», он покинет проект.Однако зрители уверены, что Гобозов вряд ли покинет реалити, если в Периметре появиться Устиненко, так как мужчина хорошо понимает, что зарабатывает на «Доме-2» огромные деньги. Да и Ольга Васильевна, если Алиана вдруг решит снова стать участницей телестройки, сможет помочь с внуком.Поклонники телепроекта убеждены, что Ольга Васильевна просто-таки мечтает о том, чтобы организаторы «Дома-2» пригласили ее снова стать участницей шоу для того, чтобы присматривать время от времени за маленьким Робертом, пока его родители будут спокойно принимать участие в съемочном процессе.Как бы то ни было, но на сегодняшний день точно тяжело сказать, на самом ли деле в Периметре появиться Алиана. Правда, поклонники проекта уже заметили, что девушка нарастила и окрасила длинные волосы, а также продолжает стремительно приводить свою внешность в порядок, что может говорит о том, что экс-звезда готовиться к триумфальному возвращению на «Дом-2».