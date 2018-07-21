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Фигура Эвелины Бледанс в мини-шортах вызвала неоднозначную реакцию у поклонников

Ведущая опубликовала в Instagram видео, показав в нем свои занятия физкультурой на фоне крымских пейзажей. Фигура Эвелины Бледанс в мини-шортах вызвала неоднозначную реакцию у поклонников, выразивших свое мнение в комментариях.

Звезда во время отдыха решила принять участие в съемках местного ТВ, отметив, что уже побывала во многих удивительных местах. Путешествие будет продолжено, а пока нужно немного покачать пресс. Подписчики сразу обратили внимание, что Эвелина Бледанс находится в отличной форме, после чего стали восхищаться ее стройной фигурой.

Фигура Эвелины Бледанс в мини-шортах вызвала неоднозначную реакцию у поклонников


Недоброжелатели не могли остаться в стороне от такого сюжета, решив уделить внимание ногам знаменитости. Они назвали их ужасными, попросив женщину больше уделять внимания таким частям тела, после чего упомянули о фотошопе и разводе с супругом Александром Семиным. Вот только сама ведущая призналась журналистам, что любит мужчин старшего возраста и встречается с 52-летним галеристом Сергеем Демчевым.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:40
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