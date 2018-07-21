Фигура Эвелины Бледанс в мини-шортах вызвала неоднозначную реакцию у поклонников

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 19 Июл 2018 в 3:08 PDT

Звезда во время отдыха решила принять участие в съемках местного ТВ, отметив, что уже побывала во многих удивительных местах. Путешествие будет продолжено, а пока нужно немного покачать пресс. Подписчики сразу обратили внимание, что Эвелина Бледанс находится в отличной форме, после чего стали восхищаться ее стройной фигурой.Недоброжелатели не могли остаться в стороне от такого сюжета, решив уделить внимание ногам знаменитости. Они назвали их ужасными, попросив женщину больше уделять внимания таким частям тела, после чего упомянули о фотошопе и разводе с супругом Александром Семиным. Вот только сама ведущая призналась журналистам, что любит мужчин старшего возраста и встречается с 52-летним галеристом Сергеем Демчевым.