Станислав Черчесов не стал отвечать на вопрос о дальнейшей работе со сборной России

«Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится», - сказал Черчесов, не ответив на вопрос, хочет ли он продолжить работу в этой должности.

Под руководством специалиста, договор которого с Российским футбольным союзом заканчивается 31 июля, сборная России достигла наивысшего результата в своей истории, пройдя в четвертьфинал чемпионата мира-2018.