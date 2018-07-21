Станислав Черчесов не стал отвечать на вопрос о дальнейшей работе со сборной России
Наставник российской сборной Станислав Черчесов сообщил, что ему нравится работа в должности главного тренера национальной команды по футболу, однако он не стал отвечать на вопрос, о дальнейшем контракте.
Под руководством специалиста, договор которого с Российским футбольным союзом заканчивается 31 июля, сборная России достигла наивысшего результата в своей истории, пройдя в четвертьфинал чемпионата мира-2018.
«Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится», - сказал Черчесов, не ответив на вопрос, хочет ли он продолжить работу в этой должности.
Под руководством специалиста, договор которого с Российским футбольным союзом заканчивается 31 июля, сборная России достигла наивысшего результата в своей истории, пройдя в четвертьфинал чемпионата мира-2018.
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:58