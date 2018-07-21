Гоша Куценко отпустил усы и стал похож на Черчесова

Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) 18 Июл 2018 в 6:10 PDT

Гоша Куценко выложил снимок, на котором он запечатлён с недавно отпущенными усами. На фотографии актёр позирует с бритой головой и седоватыми усами. В новом образе актёр стал напоминать главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.Подписчики Гоши Куценко назвали фотографию «Усы надежды-2». Поклонники актёра поинтересовались, какие высоты он собрался покорять, отрастив персональные «Усы надежды». Однако Гоша Куценко отметил, что новый имидж всего лишь дань отпускной расслабленности, а также актёр сообщил, что ему грустно прощаться с курортом.