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Гоша Куценко отпустил усы и стал похож на Черчесова

Актёр Гоша Куценко опубликовал фотографию, на которой он запечатлён с усами, и теперь он похож на тренера футбольной сборной Черчесова. Актёр проводит свой отдых на испанском курорте, откуда и публикует снимки.

Гоша Куценко отпустил усы и стал похож на Черчесова


Гоша Куценко выложил снимок, на котором он запечатлён с недавно отпущенными усами. На фотографии актёр позирует с бритой головой и седоватыми усами. В новом образе актёр стал напоминать главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.

Подписчики Гоши Куценко назвали фотографию «Усы надежды-2». Поклонники актёра поинтересовались, какие высоты он собрался покорять, отрастив персональные «Усы надежды». Однако Гоша Куценко отметил, что новый имидж всего лишь дань отпускной расслабленности, а также актёр сообщил, что ему грустно прощаться с курортом.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:50
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