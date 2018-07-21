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Стали известны цены нового BMW M2 Competition‍

В настоящее время спортивный автомобиль BMW M2 Competition активно продается на территориии США, где местные дилеры укстановили ценник в размере от 67 тысяч долларов. В данной модификации предусмотрен мотор с мощностью 405 л.с.

Кроме того, здесь владелец нового баварского автомобиля сможет воспользоваться практически всеми созданными возможностями. Однако менее требовательные автолюбители смогут приобрести и другую модификацию – за 58,9 тысяч долларов, где несколько сузили возможности для клиентов. В базовой модификации предложены несколько вариантов окраски кузова, включая традиционный белый цвет. Для создания более агрессивного вида здесь применили стильные 19-дюймовые диски в черном или серебристом цветах.

Стали известны цены нового BMW M2 Competition&#8205;


Сидения автомобиля выполнены компанией Dakota, предусматривающие в том числе стильные вставки, придающие дополнительную роскошь интерьеру купе. Среди функций следует выделить наличие беспроводной зарядки, систему ограничения скорости и многое другое, чем не могут похвастаться многие конкуренты. Таким образом, покупатель получает достойный автомобиль с множеством актуальных технологий. По поводу продаж на территории России пока никаких данных не озвучивается.
 
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Добавил: maxran Сегодня, 14:54
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