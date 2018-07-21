Стали известны цены нового BMW M2 Competition
В настоящее время спортивный автомобиль BMW M2 Competition активно продается на территориии США, где местные дилеры укстановили ценник в размере от 67 тысяч долларов. В данной модификации предусмотрен мотор с мощностью 405 л.с.
Кроме того, здесь владелец нового баварского автомобиля сможет воспользоваться практически всеми созданными возможностями. Однако менее требовательные автолюбители смогут приобрести и другую модификацию – за 58,9 тысяч долларов, где несколько сузили возможности для клиентов. В базовой модификации предложены несколько вариантов окраски кузова, включая традиционный белый цвет. Для создания более агрессивного вида здесь применили стильные 19-дюймовые диски в черном или серебристом цветах.
Сидения автомобиля выполнены компанией Dakota, предусматривающие в том числе стильные вставки, придающие дополнительную роскошь интерьеру купе. Среди функций следует выделить наличие беспроводной зарядки, систему ограничения скорости и многое другое, чем не могут похвастаться многие конкуренты. Таким образом, покупатель получает достойный автомобиль с множеством актуальных технологий. По поводу продаж на территории России пока никаких данных не озвучивается.
Кроме того, здесь владелец нового баварского автомобиля сможет воспользоваться практически всеми созданными возможностями. Однако менее требовательные автолюбители смогут приобрести и другую модификацию – за 58,9 тысяч долларов, где несколько сузили возможности для клиентов. В базовой модификации предложены несколько вариантов окраски кузова, включая традиционный белый цвет. Для создания более агрессивного вида здесь применили стильные 19-дюймовые диски в черном или серебристом цветах.
Сидения автомобиля выполнены компанией Dakota, предусматривающие в том числе стильные вставки, придающие дополнительную роскошь интерьеру купе. Среди функций следует выделить наличие беспроводной зарядки, систему ограничения скорости и многое другое, чем не могут похвастаться многие конкуренты. Таким образом, покупатель получает достойный автомобиль с множеством актуальных технологий. По поводу продаж на территории России пока никаких данных не озвучивается.
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Добавил: maxran Сегодня, 14:54