Стали известны цены нового BMW M2 Competition‍

Кроме того, здесь владелец нового баварского автомобиля сможет воспользоваться практически всеми созданными возможностями. Однако менее требовательные автолюбители смогут приобрести и другую модификацию – за 58,9 тысяч долларов, где несколько сузили возможности для клиентов. В базовой модификации предложены несколько вариантов окраски кузова, включая традиционный белый цвет. Для создания более агрессивного вида здесь применили стильные 19-дюймовые диски в черном или серебристом цветах.Сидения автомобиля выполнены компанией Dakota, предусматривающие в том числе стильные вставки, придающие дополнительную роскошь интерьеру купе. Среди функций следует выделить наличие беспроводной зарядки, систему ограничения скорости и многое другое, чем не могут похвастаться многие конкуренты. Таким образом, покупатель получает достойный автомобиль с множеством актуальных технологий. По поводу продаж на территории России пока никаких данных не озвучивается.