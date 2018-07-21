В Тайване уфолог 3 минуты наблюдал за НЛО на фоне заката
Желая снять красивый закат, житель Тайваня случайно стал свидетелем появления таинственного НЛО. Целых три минуты загадочный объект висел над высотным зданием, о чем очевидец рассказал в своем Instagram.
Происшествие случилось в Тайбэе вечером 20 июня. Местный житель решил сделать эффектное фото заходящего солнца, для чего вышел со смартфоном на балкон своей квартиры, расположенной на 16 этаже.
В поле его зрения попал странный объект, который на фоне сгустившихся туч слегка отсвечивал металлическим блеском.
Сначала уфолог решил, что это оптический обман зрения. Но дальнейшее наблюдение позволило сделать другой вывод: НЛО действительно было. Оно плавно передвигалось в течение 3 минут, после чего исчезло, словно растворившись в воздухе.
Мужчина поделился снимком в Сети, чем вызвал бурные обсуждения. Кто-то уверял, что на фото действительно попал корабль пришельцев, но критики поспешили все опровергнуть и заявить, что речь идет о солнечном всполохе, случайном мираже или другом природном явлении.