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В Тайване уфолог 3 минуты наблюдал за НЛО на фоне заката

Желая снять красивый закат, житель Тайваня случайно стал свидетелем появления таинственного НЛО. Целых три минуты загадочный объект висел над высотным зданием, о чем очевидец рассказал в своем Instagram.

В Тайване уфолог 3 минуты наблюдал за НЛО на фоне заката

Происшествие случилось в Тайбэе вечером 20 июня. Местный житель решил сделать эффектное фото заходящего солнца, для чего вышел со смартфоном на балкон своей квартиры, расположенной на 16 этаже.

В поле его зрения попал странный объект, который на фоне сгустившихся туч слегка отсвечивал металлическим блеском.

Сначала уфолог решил, что это оптический обман зрения. Но дальнейшее наблюдение позволило сделать другой вывод: НЛО действительно было. Оно плавно передвигалось в течение 3 минут, после чего исчезло, словно растворившись в воздухе.

Мужчина поделился снимком в Сети, чем вызвал бурные обсуждения. Кто-то уверял, что на фото действительно попал корабль пришельцев, но критики поспешили все опровергнуть и заявить, что речь идет о солнечном всполохе, случайном мираже или другом природном явлении.
 
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Происшествия
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 20:30
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