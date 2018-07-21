В Тайване уфолог 3 минуты наблюдал за НЛО на фоне заката

Происшествие случилось в Тайбэе вечером 20 июня. Местный житель решил сделать эффектное фото заходящего солнца, для чего вышел со смартфоном на балкон своей квартиры, расположенной на 16 этаже.В поле его зрения попал странный объект, который на фоне сгустившихся туч слегка отсвечивал металлическим блеском.Сначала уфолог решил, что это оптический обман зрения. Но дальнейшее наблюдение позволило сделать другой вывод: НЛО действительно было. Оно плавно передвигалось в течение 3 минут, после чего исчезло, словно растворившись в воздухе.Мужчина поделился снимком в Сети, чем вызвал бурные обсуждения. Кто-то уверял, что на фото действительно попал корабль пришельцев, но критики поспешили все опровергнуть и заявить, что речь идет о солнечном всполохе, случайном мираже или другом природном явлении.