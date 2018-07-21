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Инженеры компании Hyundai работают над флагманским спорткаром для N-бренда

Южнокорейские разработчики Hyundai осуществляют работу над флагманским новым суперкаром, предназначенным для N-бренда.

Инженеры компании Hyundai работают над флагманским спорткаром для N-бренда


Данной информацией поделился с журналистами Томас Шеме - вице-президент автопроизводителя. По словам топ-менеджера запуск сборки «заряженного» хэтчбека версии Hyundai Veloster N, а также фастбэка Hyundai i30 N представляет собой первый этап по разработке модельного ряда N-бренда. Уже следующей стадией является постройка инженерами собственного авто для спортивного современного подразделения Hyundai, который выпустят под отдельным автомобильным брендом.

В настоящее время проект обсуждают сотрудники автокомпании. Инженеры совещаются, будет ли модель двухместным спортивным купе или седаном в духе версии KIA Stinger. Автомобиль на конвейере появится уже через пару лет. Конструкторы в данном случае работают над прочими моделями линейки N-бренда, включая также спортивный хэтчбек Hyundai i20.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:10
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