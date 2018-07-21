Инженеры компании Hyundai работают над флагманским спорткаром для N-бренда

Данной информацией поделился с журналистами Томас Шеме - вице-президент автопроизводителя. По словам топ-менеджера запуск сборки «заряженного» хэтчбека версии Hyundai Veloster N, а также фастбэка Hyundai i30 N представляет собой первый этап по разработке модельного ряда N-бренда. Уже следующей стадией является постройка инженерами собственного авто для спортивного современного подразделения Hyundai, который выпустят под отдельным автомобильным брендом.В настоящее время проект обсуждают сотрудники автокомпании. Инженеры совещаются, будет ли модель двухместным спортивным купе или седаном в духе версии KIA Stinger. Автомобиль на конвейере появится уже через пару лет. Конструкторы в данном случае работают над прочими моделями линейки N-бренда, включая также спортивный хэтчбек Hyundai i20.