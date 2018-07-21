Инженеры компании Hyundai работают над флагманским спорткаром для N-бренда
Южнокорейские разработчики Hyundai осуществляют работу над флагманским новым суперкаром, предназначенным для N-бренда.
Данной информацией поделился с журналистами Томас Шеме - вице-президент автопроизводителя. По словам топ-менеджера запуск сборки «заряженного» хэтчбека версии Hyundai Veloster N, а также фастбэка Hyundai i30 N представляет собой первый этап по разработке модельного ряда N-бренда. Уже следующей стадией является постройка инженерами собственного авто для спортивного современного подразделения Hyundai, который выпустят под отдельным автомобильным брендом.
В настоящее время проект обсуждают сотрудники автокомпании. Инженеры совещаются, будет ли модель двухместным спортивным купе или седаном в духе версии KIA Stinger. Автомобиль на конвейере появится уже через пару лет. Конструкторы в данном случае работают над прочими моделями линейки N-бренда, включая также спортивный хэтчбек Hyundai i20.