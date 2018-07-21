Пользователям Instagram надоело смотреть на Ксению Собчак в «колхозных» нарядах

«Спасибо за терракотовое настроение этим летом!», - написала она под постом, обращаясь к создателям ее образа.

«Как же она ужасно одевается», «Этот образ и цвет старит, к сожалению, не очень», «Ксения, когда вы себе стилиста наймете, это же смех», «Как баба из колхоза в бабушкиной юбке», «Ничего особенного, наряд обычной рабочей женщины, а стоит кучу бабла», - писали фолловеры.

Практически под каждым фото, где теледива показывает свой наряд, присутствует огромное количество критики и негатива.Так, к примеру, несколько дней назад Ксения опубликовала в микроблоге снимок, на котором весело позирует в шелковой терракотовой блузе, собранной на талии поясом, и такого же цвета юбке-макси с принтом в виде надписей.В итоге, подписчики не оценили и этого наряда. В комментариях они стали писать, что Собчак не изменяет своему «колхозному» стилю, даже не замечая, что в подобных нарядах она выглядит гораздо старше, чем есть на самом деле.