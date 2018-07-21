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Пользователям Instagram надоело смотреть на Ксению Собчак в «колхозных» нарядах

Ни для кого не секрет, что бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак очень любит стильно одеваться, однако ее образы нравятся далеко не всем пользователям социальной сети Instagram.

Практически под каждым фото, где теледива показывает свой наряд, присутствует огромное количество критики и негатива.


Так, к примеру, несколько дней назад Ксения опубликовала в микроблоге снимок, на котором весело позирует в шелковой терракотовой блузе, собранной на талии поясом, и такого же цвета юбке-макси с принтом в виде надписей.

«Спасибо за терракотовое настроение этим летом!», - написала она под постом, обращаясь к создателям ее образа.

В итоге, подписчики не оценили и этого наряда. В комментариях они стали писать, что Собчак не изменяет своему «колхозному» стилю, даже не замечая, что в подобных нарядах она выглядит гораздо старше, чем есть на самом деле.

«Как же она ужасно одевается», «Этот образ и цвет старит, к сожалению, не очень», «Ксения, когда вы себе стилиста наймете, это же смех», «Как баба из колхоза в бабушкиной юбке», «Ничего особенного, наряд обычной рабочей женщины, а стоит кучу бабла», - писали фолловеры.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:58
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