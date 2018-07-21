Певица Гречка поблагодарила Земфиру за критику в ее адрес

Звезда резко высказалась по поводу таланта и внешности молодого дарования, отметив, что ей сложно воспринимать примитивные тексты. Также Земфира не забыла о певице Монеточке, которая в отличие от коллеги выглядит намного лучше, но у нее ужасный голос.Артистка не хотела обидеть коллег, но привыкла говорить жесткую правду из-за особенностей характера. Несмотря на неприятный инцидент, Гречка отметила, что уважает мнение знаменитости и ценит ее творчество.