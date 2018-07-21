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Названы самые популярные авто в России для сдачи в лизинг

Автомобильные эксперты, проведя исследование авторынка, установили, что самыми используемыми автомобилями для сдачи в лизинг являются KIA, а также LADA. Между тем востребованность лизинга обуславливается увеличивающимся рынком каршеринговых сервисов, а также служб такси.

Названы самые популярные авто в России для сдачи в лизинг


Появились данные, что транспортные средства LADA являются популярными только в ряде российских субъектов. Российские автомобили в Москве, а также Подмосковье не находятся на лидирующих позициях. Специалисты провели опрос среди компаний, которые предоставляют услуги автолизинга. К примеру, у компании «Европлан» самыми популярными машинами для сдачи в лизинг выступают KIA Optima, KIA Rio, Ford Focus, Toyota Camry, LADA Largus. У клиентов «ВТБ Лизинг» самыми востребованными оказались авто Toyota, Nissan, Volkswagen, Renault, Ford, УАЗ, KIA, ГАЗ, LADA.

Интересным является тот факт, что наиболее популярным авто за 6 месяцев текущего года для сдачи в лизинг является Volkswagen Polo. Ему первенство уступил прежний лидер - версия LADA Largus.
 
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Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:49
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