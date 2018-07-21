Chery выпустила новый современный кроссовер X70 под брендом Jetour
Компания Chery заявила про создание в январе нового суббренда. Под ним будут продавать минивэны и кроссоверы, спрос на которые в Китае стремительно растет. В свою очередь «первенцем» новой марки выступил Jetour X70.
Техническая составляющая данного привлекательного кроссовера полностью не раскрыта. Эксперты отмечают, что основой для кроссовера является новое шасси Chery. Новинка имеет габариты 4720х1900х1695 мм. Модель получит двухрядную, а также трехрядную версии. Для авто предусмотрены 17, 18, 20-дюймовые колесные диски. Транспортное средство оснащают мультимедийным комплексом с большим тачскрином, системами активной безопасности, рулевым колесом/креслами с подогревом, камерой обзора на корме, системой автономной парковки, виртуальной панелью приборов. Jetour X70 оснащают турбированным агрегатом 1.5 на 147 л.с. Для них предусматриваются 6-МКПП/8-АКПП, которые передают крутящий момент на монопривод.
Jetour X70 расценивается в 73 000 – 124 000 юаней. Пока неизвестно когда авто появится в продаже.