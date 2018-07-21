Американские ученые предсказали для России серьезные катаклизмы

Об этом сообщает научное издание Science со ссылкой на результаты научных исследований.Учеными были рассмотрены и проанализированы сразу несколько сценариев, описывающих климат до и после промышленного рывка. Были выявлены колебания температур, которые повторяются ежегодно и объясняются естественными причинами. После чего данные сопоставили с материалами, полученными со спутников в период с 1979 по 2016 годы.Максимальная разница летних и зимних температур пришлась на средние широты Северного полушария. Самый внушительный контраст ученые заметили в восточной части Российской Федерации, а также в Монголии. Именно для этих регионов специалисты предрекают усиление имеющихся природных волнений и возникновение более серьезных катаклизмов.