Американские ученые предсказали для России серьезные катаклизмы
Американские ученые прогнозируют усиление природных катаклизмов в восточной части России и в Монголии. Причиной негативных тенденций называется глобальное потепление и парниковый эффект, а поводом для волнений стали спутниковые снимки, сделанные почти за 40 последних лет.
Об этом сообщает научное издание Science со ссылкой на результаты научных исследований.
Учеными были рассмотрены и проанализированы сразу несколько сценариев, описывающих климат до и после промышленного рывка. Были выявлены колебания температур, которые повторяются ежегодно и объясняются естественными причинами. После чего данные сопоставили с материалами, полученными со спутников в период с 1979 по 2016 годы.
Максимальная разница летних и зимних температур пришлась на средние широты Северного полушария. Самый внушительный контраст ученые заметили в восточной части Российской Федерации, а также в Монголии. Именно для этих регионов специалисты предрекают усиление имеющихся природных волнений и возникновение более серьезных катаклизмов.