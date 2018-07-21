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Американские ученые предсказали для России серьезные катаклизмы

Американские ученые прогнозируют усиление природных катаклизмов в восточной части России и в Монголии. Причиной негативных тенденций называется глобальное потепление и парниковый эффект, а поводом для волнений стали спутниковые снимки, сделанные почти за 40 последних лет.

Американские ученые предсказали для России серьезные катаклизмы

Об этом сообщает научное издание Science со ссылкой на результаты научных исследований.

Учеными были рассмотрены и проанализированы сразу несколько сценариев, описывающих климат до и после промышленного рывка. Были выявлены колебания температур, которые повторяются ежегодно и объясняются естественными причинами. После чего данные сопоставили с материалами, полученными со спутников в период с 1979 по 2016 годы.

Максимальная разница летних и зимних температур пришлась на средние широты Северного полушария. Самый внушительный контраст ученые заметили в восточной части Российской Федерации, а также в Монголии. Именно для этих регионов специалисты предрекают усиление имеющихся природных волнений и возникновение более серьезных катаклизмов.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 19:36
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