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Внучка Софии Ротару проводит свои каникулы на французском курорте

Поклонники Софии Ротару увидели новый снимок в Instagram, опубликованный внучкой. София-младшая проводит свои каникулы на французском курорте и успешно делает карьеру модели.

Девушка показала великолепные виды Лазурного берега, сидя на террасе отеля за столом. Она каждое утро любуется местными пейзажами во время завтрака и решила поделиться своими позитивными эмоциями с подписчиками. Люди не стали осуждать 17-летнюю красавицу за роскошный образ жизни, потому что были восхищены нежным и женственным обликом молодой особы.

Внучка Софии Ротару проводит свои каникулы на французском курорте


Пользователи сетей сравнили Софию с героинями картин художников, потому что не могли отвести взгляд от близкого человека певицы. Сама девушка еще не определилась с выбором будущей профессии, так что, не исключено, что она порадует своими талантами зрителей в будущем.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:23
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