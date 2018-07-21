Внучка Софии Ротару проводит свои каникулы на французском курорте

Девушка показала великолепные виды Лазурного берега, сидя на террасе отеля за столом. Она каждое утро любуется местными пейзажами во время завтрака и решила поделиться своими позитивными эмоциями с подписчиками. Люди не стали осуждать 17-летнюю красавицу за роскошный образ жизни, потому что были восхищены нежным и женственным обликом молодой особы.Пользователи сетей сравнили Софию с героинями картин художников, потому что не могли отвести взгляд от близкого человека певицы. Сама девушка еще не определилась с выбором будущей профессии, так что, не исключено, что она порадует своими талантами зрителей в будущем.