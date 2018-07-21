Алена Водонаева призналась, что отдых с сыном доводит ее до нервного тика

«На самом деле у меня скоро начнёт дёргаться глаз на нервной почве. Каникулы они такие. Как же я счастлива, что встретила человека, который теперь чувствует и понимает меня. И у него тоже скоро начнёт дёргаться глаз. Не это ли счастье?», - призналась она.

Девушка снимает материал для своего блога в YouTube, а также ежедневно делится со своими подписчиками новыми фотографиями и роликами, на которых нередко появляются ее самые главные в жизни мужчины.Стоит отметить, что публикации с Богданом фолловерам нравятся больше всего. По мнению многих, мальчик развит не по годам и имеет очень необычную привлекательную внешность. Однако Алена, осознавая это, показывает сына не часто, в большинстве случаев на снимках она позирует рядом с мужем.Тем не менее, пару дней назад Водонаева все же решила порадовать фанатов и разместила совместное фото с сыном, сделанное на фоне океана в закате. А вот подписью к нему, она их огорчила.В частности, бывшая звезда телестройки написала, каникулы и огромное количество времени, проведенное с Богданом, скоро доведут ее до нервного тика.Поклонникам непонятно, почему на Водонаеву так действует собственный сын. По их мнению, она должна быть к нему более снисходительной и хоть иногда снимать маску строго мамы.