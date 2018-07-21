Украинского футболиста затравили в Сети за повтор жеста Артема Дзюбы

Для Дзюбы стало традицией после очередного забитого гола отдавать честь своему тренеру. Но когда подобным образом поступил Цитаишвили, украинского спортсмена подвергли жесткой критике свои же сограждане.В ходе недавнего Чемпионата Европы по футболу среди юношеских команд Георгий Цитаишвили забил гол и открыл счет встречи, после чего отдал честь зрительским трибунам в стиле Дзюбы.В украинском сегменте Сети вспыхнули бурные споры. Злые языки обвиняли Цитаишвили в «зраде», упрекали, что для него примером стали не выдающиеся зарубежные футболисты, а нападающий из России. И что Дзюба для Цитаишвили «ближе, роднее и милее».Украинский футболист не стал молчать. Он заявил, что его могут считать плохим, могут критиковать, но он лично не понимает причин происходящего. Цитаишвили напомнил, что его команда выиграла, а критики только все чего-то осуждают и создают ненужную шумиху. И оправдываться ему не в чем.