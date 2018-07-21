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Культовый хэтчбек версии Volkswagen Golf GTI снимут с производства

В пресс-центре известного немецкого автоконцерна Volkswagen рассказали, что хэтчбек версии Volkswagen Golf GTI седьмого поколения снимут с производства. Данное решение обусловлено тем, что с сентября этого года в силу вступает новый экологический стандарт WLTP.

Культовый хэтчбек версии Volkswagen Golf GTI снимут с производства


Данные про заряженную версию удалили уже с официального сайта автопроизводителя. На рынке теперь останется топовая вариация Volkswagen Golf GTI Performance на 245 л.с. Имеется мнение, что современная генерация версии Volkswagen Golf GTI никогда больше не появится в продаже, потому что в следующем году должны выпустить хэтчбек восьмого поколения. Volkswagen ранее объявил, что вследствие перехода в сентябре на WLTP, требуется обновить все версии Audi и Porsche, хэтчбеки Volkswagen Golf R и SEAT Leon Cupra, мощность которых уменьшилась на 10 л.с. из-за установки фильтров.

Новый экостандарт WLTP в силу вступает с 1 сентября этого года. Он считается более ужесточенным в сравнении с нынешним стандартом NEDC. Большинству машиностроителей уже сейчас приходится обновлять свои машины согласно грядущим ограничениям.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:23
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