Антропогенное влияние на климат повышает летние и зимние температуры в Северном полушарии

По словам автором исследования, антропогенное влияние на климат способствует резким сезонным перепадам температуры в нижних слоях атмосферы Земли. Вследствие этого в некоторых регионах Северного полушария было зафиксировано ускорение роста летних температур по сравнению с зимним сезоном.Стоит отметить, что это первый случай, когда ученым удалось найти доказательства влияния человека на климат в тропосфере, поскольку до этого антропогенные следы проявлялись только на поверхности Земли.Изучив теоретические модели, специалисты заметили наибольшую разницу между зимними и летними температурами в умеренных широтах Северного полушария. Особенно большими различия оказались в восточных областях России и Монголии.По мнению экспертов, такой разрыв в показателях температуры вызван парниковым эффектом, который создают люди.