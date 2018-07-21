Антропогенное влияние на климат повышает летние и зимние температуры в Северном полушарии
Ученые проанализировали данные со спутников, которые были собраны в течение 38 лет, и установили, что влияние человека на климат ускорило рост летней температуры по сравнению с зимним периодом в Северном полушарии. Таким образом, сезонное колебания температуры стало более сильным.
По словам автором исследования, антропогенное влияние на климат способствует резким сезонным перепадам температуры в нижних слоях атмосферы Земли. Вследствие этого в некоторых регионах Северного полушария было зафиксировано ускорение роста летних температур по сравнению с зимним сезоном.
Стоит отметить, что это первый случай, когда ученым удалось найти доказательства влияния человека на климат в тропосфере, поскольку до этого антропогенные следы проявлялись только на поверхности Земли.
Изучив теоретические модели, специалисты заметили наибольшую разницу между зимними и летними температурами в умеренных широтах Северного полушария. Особенно большими различия оказались в восточных областях России и Монголии.
По мнению экспертов, такой разрыв в показателях температуры вызван парниковым эффектом, который создают люди.
По словам автором исследования, антропогенное влияние на климат способствует резким сезонным перепадам температуры в нижних слоях атмосферы Земли. Вследствие этого в некоторых регионах Северного полушария было зафиксировано ускорение роста летних температур по сравнению с зимним сезоном.
Стоит отметить, что это первый случай, когда ученым удалось найти доказательства влияния человека на климат в тропосфере, поскольку до этого антропогенные следы проявлялись только на поверхности Земли.
Изучив теоретические модели, специалисты заметили наибольшую разницу между зимними и летними температурами в умеренных широтах Северного полушария. Особенно большими различия оказались в восточных областях России и Монголии.
По мнению экспертов, такой разрыв в показателях температуры вызван парниковым эффектом, который создают люди.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:08